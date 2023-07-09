Асад и Эрдоган могут встретиться в присутствии Путина в конце работы над дорожной картой

Как отметил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, процесс нормализации между республиками "развивается с каждым месяцем"

КАИР, 9 июля. /ТАСС/. Главы Сирии и Турции Башар Асад и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу в присутствии президента России Владимира Путина по завершении работы над дорожной картой по урегулированию сирийско-турецких отношений. Об этом в воскресенье сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Он отметил, что процесс нормализации между Сирией и Турцией не замедлился, а, наоборот, "развивается с каждым месяцем". По словам спецпредставителя российского президента, сначала прошла встреча на уровне экспертов, затем состоялась трехсторонняя встреча на уровне министров обороны, потом - министров иностранных дел, которые поручили своим заместителям работать над дорожной картой. В настоящее время, добавил он, "активно и интенсивно идет работа по активизации дорожной карты".

"Когда стороны завершат эту работу, президентам будет доложено о ее результатах, чтобы организовать проведение встречи между главами Турции Эрдоганом и Сирии Асадом в присутствии российского президента Владимира Путина", - сообщил Лаврентьев.

По поводу открытия международных автострад на северо-востоке Сирии спецпредставитель отметил, что Турция взяла на себя обязательства по удалению вооруженных формирований на расстояние 6 км от трассы М-4 Хасеке - Алеппо и размещению блокпостов турецкой армии вдоль дороги. "По этому вопросу имеются некоторые трудности", - сказал Лаврентьев. Кроме того, по его словам, некоторые проблемы связаны и с отношениями между турецкой стороной и указанными формированиями в этом регионе. "Работа сложная, - добавил Лаврентьев, - однако мы не опускаем руки и продолжаем работать над сближением позиций и координацией между сирийской и турецкой сторонами при посредничестве российских военных".

Лаврентьев также подчеркнул, что "если бы не было военного присутствия США в Сирии, ситуация бы значительно улучшилась". "Американские силы грабят ресурсы Сирии, чтобы покрыть расходы своих военных в этой стране", - указал спецпредставитель президента России.