В Египте сообщили, что саммит соседних с Суданом стран пройдет в Каире 13 июля

Главной целью встречи станет выработка общей позиции по вопросам разрешения конфликта и прекращения кровопролития в стране

КАИР, 9 июля. /ТАСС/. Встреча глав государств, граничащих с Суданом, пройдет в столице Египта 13 июля, ее главной целью станет выработка общей позиции соседних с Суданом стран по вопросам разрешения конфликта и прекращения кровопролития. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси Ахмед Фахми.

Главной задачей предстоящего саммита, по словам Фахми, является "выработка общего видения стран, непосредственно граничащих с Суданом, и направлений разрешения кризиса, прекращения кровопролития, чтобы максимально избавить суданский народ от негативных последствий вооруженного конфликта". Кроме того, лидеры приграничных государств намерены обсудить "меры по ограничению серьезных последствий суданского кризиса для соседних стран, для безопасности и стабильности региона".

Представитель египетского лидера также отметил, что участники встречи в Каире рассмотрят возможности "координации с региональными и международными организациями для возвращения стабильности в Судане".

В субботу телеканал Ash-Sharq передал, что проведение саммита приграничных с Суданом государств намечено на 17 июля.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и лидером спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице Хартуме. По данным Минздрава Судана, с начала боев погибли более 3 тыс. человек, не менее 6 тыс. получили ранения.