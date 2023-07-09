В Румынии начались проверки в связи с бесчеловечным обращением в домах престарелых

Их проведут во всех детских домах, а также домах для престарелых и инвалидов

БУХАРЕСТ, 9 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку распорядился в воскресенье по итогам рабочей встречи с министрами и руководителями ведомств провести проверки во всех детских домах, домах для престарелых и инвалидов. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Это решение принято по итогам расследования по делу о бесчеловечном обращении с пожилыми людьми в трех домах для престарелых в уезде Илфов в окрестностях Бухареста.

"В первую очередь, должны быть проверены все детские дома, дома для престарелых и инвалидов, государственные и частные, а также обновлены разрешения на их работу", - приводит агентство слова премьера. "Требую от властей нулевой терпимости по отношению к преступным группировкам, которые грабили этих совершенно беспомощных людей", - сказал он. "Никакой пощады негодяям, которые создали эти приюты ужасов", - подчеркнул Чолаку.

Представители правоохранительных органов провели 5 июля обыски в домах для престарелых в Бухаресте и нескольких уездах. Было установлено, что содержащиеся в некоторых из них пожилые люди и инвалиды лишены достаточного и качественного питания, медицинских услуг и даже средств гигиены. Более двух лет они подвергались бесчеловечному и унизительному обращению, избиениям и трудовой эксплуатации.

По данным следователей Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, в ноябре 2020 года в уезде Илфов были созданы две организованные преступные группировки для эксплуатации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Главарь одной из них менее чем за два года получил от нескольких государственных учреждений около 3,7 млн леев на их содержание. Согласно прокурорам, он вложил эти средства в недвижимость, а также потратил на развлечения. По этому делу помещены под стражу 4 подозреваемых, 11 находятся под домашним арестом, 6 - под судебным надзором.