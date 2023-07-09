Байден ушел от ответа на вопрос, пригласят ли Швецию в НАТО на саммите в Вильнюсе

При этом, по словам президента США, он настроен оптимистично

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не стал однозначно отвечать на вопрос о том, пригласят ли официально Швецию в НАТО на саммите альянса 11-12 июля в Вильнюсе.

"Да, я [оптимистично настроен]. Я недавно встречался здесь с премьер-министром Швеции. У Швеции такие же ценности как у НАТО, - сказал Байден в интервью телеканалу CNN, вышедшем в эфир в воскресенье. - Я думаю, они должны быть членами НАТО".

"Я надеюсь", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего о перспективах членства Швеции.