Президент Габона намерен баллотироваться на третий срок

Президентские выборы в стране назначены на 26 августа

ПРЕТОРИЯ, 9 июля. /ТАСС/. Действующий президент Габона Али бен Бонго Ондимба объявил в воскресенье, что будет баллотироваться на третий срок на предстоящих в следующем месяце выборах.

"Я официально объявляю, что являюсь кандидатом на президентских выборах", - цитирует главу государства агентство Agence France-Presse (AFP).

Президентские выборы в Габоне назначены на 26 августа. Одновременно с ними пройдут парламентские выборы.

Бонго Ондимба впервые победил на президентских выборах осенью 2009 году и переизбрался в 2016-м. Действующая конституция позволяет ему избираться на очередной срок.