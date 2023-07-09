В Белом доме заявили, что знали о встрече Лаврова с американскими экспертами в Нью-Йорке

Как уточнили в Вашингтоне, американская администрация не участвовала в ее организации

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Администрация США была в курсе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с американскими экспертами в апреле в Нью-Йорке, но не участвовала в ее организации. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Я думаю, в целом мы были в курсе, что дискуссии прошли на частном уровне. Но мы не передавали через них сообщения, - сказал Кирби. - Мы не готовили для них площадку, не поощряли и не порождали эти дискуссии".

По его словам, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не был вовлечен в организацию встречи. "Это были частные лица, которые провели встречу с российскими представителями, они имели на это право", - отметил чиновник.

Ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию СМИ США о встрече, а также слова Кирби о том, что "группа бывших американских чиновников пыталась наладить неофициальный канал связи с Москвой", заявила, что США пытаются выдать одну из дискуссий Лаврова с политологами на полях ООН за якобы имевшую место "встречу" с американскими политиками. Дипломат отметила, что в рамках дискуссии с политологами обсуждались современные международные отношения и глобальная повестка, а ни о каком мирном плане по Украине не было и речи.