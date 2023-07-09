В Сомали США тремя авиаударами уничтожили 10 боевиков

Удары нанесли в районе города Афмадоу, сообщило африканское командование ВС США

ПРЕТОРИЯ, 9 июля. /ТАСС/. Африканское командование ВС США (AFRICOM) по запросу правительства Сомали нанесло три авиаудара по террористам из группировки "Аш-Шабаб", ликвидировав 10 боевиков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на официальном портале AFRICOM​​​​​​​.

"Удары были нанесены в районе города Афмадоу", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сомалийская радиостанция Dalsan передала, что правительственные силы Сомали ликвидировали в воскресенье более 30 боевиков из группировки "Аш-Шабаб" в районе города Афмадоу региона Нижняя Джубба.

Группировка "Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. Она насчитывает до 10 тыс. боевиков.