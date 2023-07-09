Экс-кандидат в президенты Франции считает, что страна может стать исламской республикой

По словам Эрика Земмура, это может произойти, если Франция продолжит двигаться в старом направлении

МАДРИД, 9 июля. /ТАСС/. Глава французской ультраправой партии "Реконкиста", экс-кандидат в президенты Франции Эрик Земмур полагает, что страна может превратиться в исламскую республику, если продолжит двигаться в старом направлении. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете El Debate.

"Например, большинство молодых мусульман считают, что исламские законы имеют приоритет над законами республики, - отметил Земмур. - И что делают наши лидеры для борьбы с тем, что они называют исламизмом? Они продолжают предлагать больше ислама, больше мечетей, больше имамов".

"Если мы продолжим в этом направлении, из-за демографии и демократии Франция однажды может стать исламской республикой, - утверждал он. - Мы не должны забывать, что ислам - религия завоеваний". При этом Земмур выразил мнение, что данную тенденцию можно изменить, если французы этого захотят.