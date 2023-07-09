Американский генерал считает, что саммит НАТО в Вильнюсе станет для Украины разочарованием

По мнению Бена Ходжеса, Вашингтон не хочет давать Киеву ясную перспективу членства в альянсе

ТАСС, 9 июля. Саммит НАТО в Вильнюсе станет для Украины разочарованием, так как США пытаются избежать предоставления Киеву ясной перспективы членства в альянсе. Такое мнение выразил в опубликованном в воскресенье интервью польскому порталу Interia бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, если вопрос вступления в НАТО Швеции к саммиту еще могут решить, то с Украиной все сложнее. "Я боюсь, что мы будем разочарованы", - сказал генерал.

"Никто не ждет, что НАТО предложит Украине непосредственное членство, но со стороны альянса должен поступить сильный и ясный сигнал, что членство неизбежно. Должен быть проложен четкий путь к этой цели. Американское правительство будет принимать меры, чтобы этого избежать. Не знаю почему, но они как будто не хотят никаких действий в направлении создания этого ясного пути Украины в НАТО", - указал Ходжес, подчеркнув, что этот подход Вашингтона отражается и на позиции других стран - членов альянса.

"Я вовсе не убежден, что президент [США Джо] Байден выступает за ускоренный путь вступления Украины. Соединенные Штаты, похоже, очень сдержанны в своих действиях и формулировках по этому вопросу. Надеюсь, я ошибаюсь, но я слышал, что США будут возражать против того, чтобы из Вильнюса пошло послание, которое подразумевало бы или явно вело к членству Украины в НАТО. Вашингтон хочет сохранить саму идею, предложить что-то, но Украину это не устроит", - указал он.

По словам генерала, США и ряд других стран "попытаются смягчить разочарование Украины", предложив ей пакет военной помощи. "Речь идет и о "гарантиях безопасности". Только для Украины нет никаких других гарантий безопасности, кроме членства в НАТО", - констатировал он.

В субботу газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в НАТО сообщила, что Германия на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, выступит за задержку со вступлением Украины в альянс из-за опасений, что немедленное членство может привести к войне с Россией. При этом ряд восточноевропейских лидеров, в том числе премьер-министр Эстонии Кая Каллас, считает, что Украине на саммите нужно предоставить дорожную карту обретения членства в альянсе.