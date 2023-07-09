Байден заявил Эрдогану, что поставка F-16 Турции отвечает американским интересам

Президенты США и Турции в ходе телефонного разговора также договорились встретиться на саммите НАТО в Вильнюсе

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в воскресенье в телефонном разговоре турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что поставка Соединенными Штатами Турции истребителей F-16 отвечает американским интересам. Об этом сообщил помощник хозяина Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов, который состоялся на борту самолета Байдена, отправившегося в Великобританию.

Комментируя ситуацию вокруг поставки Анкаре истребителей, советник американского лидера отметил: "Байден четко и последовательно [во время переговоров] заявил, что он считает, что для альянса [НАТО] и для двусторонних американо-турецких отношений <...> продажа [F-16] целесообразна. Это в наших интересах".

Салливан также сообщил, что главы двух государств обсудили военную помощь Киеву и условились провести встречу на полях саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. "Пока мы летели, у Байдена была возможность поговорить с президентом Турции Эрдоганом. Это была беседа продолжительностью 45 минут. Они говорили о ряде вопросов, связанных с предстоящим саммитом [НАТО] <...>. Они также говорили о членстве Швеции [в альянсе] и условились, что у них будет возможность встретиться в Вильнюсе", - добавил он.

В то же время в администрации турецкого президента по итогам телефонного разговора сообщили, что Эрдоган в ходе переговоров "заявил, что неправомочно увязывать требование о поставках Турции F-16 с членством [в НАТО] Швеции".

Администрация США настаивает на том, чтобы правительство Турции как можно скорее дало официальное согласие на вступлении Швеции в НАТО. Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки Турции с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО. Американские законодатели могут препятствовать продажам вооружений США другим государствам.