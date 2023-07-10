Президент Турции и премьер Швеции проведут встречу по приему королевства в НАТО

Генсек альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что на саммите в Вильнюсе 11-12 июля Швеция в организацию не будет принята в любом случае

СТАМБУЛ/ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона пройдут в понедельник в Вильнюсе менее чем за день до начала саммита НАТО. На них, как ожидается, будет предпринята последняя попытка добиться хотя бы ограниченного прогресса по снятию вето Турции на прием Швеции в альянс.

Эту встречу анонсировал 7 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг. Тогда же он заявил, что на саммите в Вильнюсе 11-12 июля Швеция в альянс "не будет принята в любом случае". Даже если Анкара снимет свое вето, это решение еще должно быть ратифицировано, а на это времени уже нет.

"Что возможно и что мы хотим достичь - это позитивное решение на саммите, где Турция согласилась бы на ратификацию", - сказал Столтенберг.

6 июля в Брюсселе прошла встреча глав МИД, руководителей разведывательных ведомств и служб безопасности Турции, Швеции и Финляндии при посредничестве Столтенберга, которая завершилась без практических результатов.

О компромиссах

Власти Турции постоянно заявляют, что напрямую увязывают вопрос одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО с выполнением ею обязательств по противодействию терроризму, предусмотренных Мадридским меморандумом, подписанным в июне прошлого года перед прошлым саммитом альянса. В их числе объявление террористическими Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции, и связанных с ней структур, недопущение их финансирования, а также выдача лиц, обвиняемых в террористической деятельности или в причастности к попытке переворота в Турции в 2016 году. В подготовке путча турецкие власти обвиняют организацию FETO, возглавляемую проживающим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом.

На встрече 6 июля в Брюсселе турецкая сторона заявила, что формального изменения Швецией с 1 июля антитеррористического законодательства для ее вступления в НАТО недостаточно. Эти нормы, как отметил возглавлявший делегацию Турции глава МИД Хакан Фидан, должны реализоваться на практике. В целом, по мнению министра, в Анкаре хотят быть уверенными в том, что вступление Швеции в альянс не станет для него бременем в плане выполнения одной из основных задач - борьбы с терроризмом. Пока такой уверенности в Турции нет, сказал Фидан.

В аналогичном духе 7 июля высказался Эрдоган. Он напомнил, что Анкара проводит политику открытых дверей в НАТО и одобрение 31 марта турецким парламентом заявки Финляндии является подтверждением такого курса. Что касается Швеции, то, по заявлению Эрдогана, Турция не может одобрить вступление в НАТО страны, власти которой позволяют сторонникам террористических организаций свободно проводить мероприятия на своей территории, а также публично сжигать Коран, оскорбляя чувства мусульман, что в последний раз имело место в главный праздник исламского мира - Курбан-байрам.

Поле возможностей

Турецкие политологи считают маловероятным пересмотр Турцией позиции к саммиту НАТО в Вильнюсе. Возможно, на это повлияет прогресс в вопросе продажи Анкаре американских истребителей F-16, если он будет достигнут на переговорах в Вильнюсе президентов Турции и США. Но Анкара пойдет на такой шаг только при получении гарантий, сообщил ТАСС источник в политических кругах Турции. Он отметил, что от Эрдогана, который неоднократно добивался крупных дипломатических побед в последнюю минуту, можно ожидать сюрпризов. Но даже если он скажет, что в Анкаре согласны поддержать вступление в НАТО Швеции, это будет не более чем политической декларацией, так как парламент чисто технически не сможет одобрить заявку к саммиту. Источник добавил, что есть и политическая составляющая вопроса - в необходимости такого шага Эрдогану предстоит убедить партнера по правящему альянсу, Партию националистического движения, которая категорически против принятия Швеции в НАТО.

По мнению главы турецкого аналитического центра SETA Бурханеттина Дурана, встреча генсека НАТО с президентом Турции и премьером Швеции может завершиться достижением компромиссов. "Будет ли на этой встрече достигнут компромисс, который удовлетворит Анкару? Трудно, но все же возможно", - написал он в авторской колонке в газете Sabah.

О заявках в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году.

28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президентов Турции и Финляндии, премьера Швеции и генсека альянса. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля.