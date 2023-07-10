СМИ: саммит НАТО не станет триумфальным из-за многочисленных внутренних разногласий

По мнению обозревателя газеты Folha de S. Paulo Игоря Гилова, вопросов, по которым страны - участницы альянса придерживаются единого мнения, меньше, чем тех, которые вызывают споры

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июля. /ТАСС/. Многочисленные разногласия между участниками Организации Североатлантического договора (НАТО) омрачат предстоящий 11-12 июля саммит военно-политического альянса в Вильнюсе, который задумывался как триумфальное событие. Такое мнение выразил в воскресенье международный обозреватель газеты Folha de S. Paulo Игорь Гилов.

"На протяжении нескольких месяцев накануне своего ежегодного саммита, который пройдет во вторник и среду (11-12 июля), НАТО, кажется, готовилась к триумфальному событию. Война на Украине помогла возродить военный альянс, созданный в 1949 году для сдерживания ныне вселяющей страх Москвы, Киев, вооружившись западными танками, готовил свое контрнаступление, Финляндия стала 31-м членом организации, и Владимир Зеленский, как следствие, мог бы отпраздновать присоединение к клубу. Однако такая демонстрация силы была омрачена реальностью, в которой общим знаменателем позитивных новостей предстоящей встречи останется [президент России Владимир] Путин", - пишет он.

По мнению журналиста-международника, страны НАТО терзают многочисленные внутренние разногласия, которые не удастся скрыть от глаз экспертов. "Вероятно будут сделаны заявления о наращивании поставок оружия Украине, возможно будут более твердые обещания насчет истребителей. Также могут быть подвижки в части реструктуризации европейских военных складов и начала укрепления восточного фланга, на котором сегодня развернуты 10 тыс. солдат. В планах довести их количество, вероятно, до 50 тыс.", - поясняет эксперт, указывая, что остальные ожидания от саммита, в том числе закрепление намерения увеличить оперативный резерв военнослужащих на восточных рубежах НАТО с 40 тыс. до 300 тыс., носят скорее спекулятивный характер.

"Сомнений по повестке куда больше", - утверждает Гилов, указывая в первую очередь на менее успешное, чем ожидалось на Западе, продвижение контрнаступления ВСУ. Решение американских властей передать Киеву кассетные снаряды также не находят единодушной поддержки в НАТО, в 23 странах которой этот вид боеприпасов запрещен. Кроме того, не лучшим образом, по его мнению, в более умеренных странах Североатлантического альянса будет воспринят визит президента США Джо Байдена в Великобританию накануне вильнюсского саммита Организации. Лондон, отмечает эксперт, в последнее время занимает более антироссийскую позицию, характерную для восточных членов НАТО, чего не разделяют более умеренные Германия и Франция.

Совет Украина - НАТО

Что касается предстоящего создания по итогам саммита Совета Украина - НАТО, то этот шаг представляется эксперту скорее "наиболее дипломатичным вариантом того, чтобы пообещать миру однажды принять Киев". Присоединение к военному блоку Швеции также представляется ему маловероятным ввиду позиции турецких властей, требующих экстрадиции из скандинавского государства политических оппонентов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Гилов также напоминает, что лишь 7 из нынешних 31 члена Организации тратят на оборонные нужды 2% национального ВВП, чего добиваются в альянсе и с чем не согласны в малых государствах НАТО.

Конкуренция с Китаем

Не стоит забывать, полагает обозреватель, о том, что в прошлогодней Стратегической концепции НАТО Пекин под давлением США был упомянут в качестве системного вызова и конкурента военно-политического альянса, что отчасти усиливается фактом участия в предстоящем саммите Австралии, Республики Корея и Японии. Вместе с тем, считает Гилов, воинственный тон предстоящих итоговых документов НАТО будет скорее направлен в адрес Москвы, в то время как китайцев, вероятно "вежливо попросят вмешаться в мирный процесс".