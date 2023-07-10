Экс-постпред США при НАТО: Вашингтону следовало подготовить Киев к самообороне в 2015 году

При этом Дуглас Льют заметил, что такие действия могли бы и не предотвратить вооруженный конфликт

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. США следовало организовать поставки вооружений Украине и подготовить ее к боевым действиям еще в 2015 году. Такое мнение выразил в опубликованном в понедельник интервью газете Asahi бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют.

"Мы должны были подготовить Украину к самообороне гораздо раньше. Все вооружение, которое мы поставили Украине в 2022 году, можно было поставить в 2015 году", - сказал он, указав, что эти меры следовало бы принять с учетом вхождения Крыма в состав России. При этом, по его словам, у него нет уверенности, что такие действия предотвратили бы вооруженный конфликт.

Льют занимал пост постоянного представителя США при НАТО с 2013 по 2017 год. До этого он также был координатором военных операций США в Ираке и Афганистане.

По данным Пентагона, в общей сложности США с начала специальной военной операции РФ предоставили Украине только военной помощи на сумму около $40 млрд.