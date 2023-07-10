Экс-премьер Австралии заявил, что существование НАТО лишило Европу мирного единства

По мнению Пола Китинга, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг "ведет себя скорее как американский агент, чем как лидер и представитель европейской безопасности"

СИДНЕЙ, 10 июля. /ТАСС/. Существование Североатлантического альянса лишило Европу мирного единства после холодной войны, и сейчас лидер организации Йенс Столтенберг ведет себя скорее как американский агент, чем как представитель европейской безопасности. С таким мнением в понедельник выступил бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг.

"Уже само продолжение существования НАТО после холодной войны лишило Европу мирного единства, которое было возможным по ее окончании <…> А нынешний генеральный секретарь организации Столтенберг ведет себя скорее как американский агент, чем как лидер и представитель европейской безопасности", - указал Китинг в авторской колонке, опубликованной независимым австралийским ресурсом Pearls and Irritations, отметив, что стремление любой ценой выполнять приказы США делает генсека Североатлантического альянса "самым большим дураком на международной арене".

Бывший премьер-министр Австралии также отметил, что подталкивая НАТО к противостоянию с Китаем, Столтенберг, "с радостью выполняющий приказы Соединенных Штатов", ставит под угрозу безопасность и благополучие Азии. "Большую часть трех последних столетий европейцы воюют друг с другом, только в последние сто лет они устроили две мировые войны. Экспорт этого вредоносного яда - милитаризма Европы, подстрекаемой США, будет сродни чуме, и поставит под угрозу все развитие региона", - отметил он, указав, что КНР, которую альянс стремится "стратегически ограничить и подчинить воле Запада", не имеет в своей истории примеров нападений на другие государства, в отличие от США.

13 июня японская газета Nikkei проинформировала, что члены НАТО намерены в текущем году добиться укрепления сотрудничества с властями Японии, Австралии, Республики Корея и Новой Зеландии. Центром координации взаимодействия может стать офис НАТО в Токио, открытие которого обсуждается членами альянса, который, как ожидается, повысит степень противодействия активности Китая в регионе. Ранее представитель МИД КНР заявлял, что большинство стран Азии выступают против формирования в регионе военных блоков, а президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в марте 2023 года в совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия призвали НАТО строго соблюдать обязательства быть региональной и оборонительной организацией.

11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит Североатлантического альянса, в котором также примут участие главы государств и правительств Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. В частности, по данным газеты Yomiuri, в последней стадии сейчас находится согласование нового соглашения о сотрудничестве Токио и НАТО, которое планирует подписать японский премьер Фумио Кисида.