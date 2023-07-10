Правящая партия Сальвадора подтвердила выдвижение президента Букеле на новый срок

Согласно результатам праймериз, он был единственным возможным претендентом на высший государственный пост

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июля. /ТАСС/. Партия президента Сальвадора Найиба Букеле "Новые идеи" в воскресенье огласила итоги внутрипартийного отбора кандидатов и подтвердила, что глава государства будет баллотироваться на новый срок.

Как следует из результатов праймериз, опубликованных на сайте партии, Букеле был единственным возможным претендентом на высший государственный пост. Помимо этого, "Новые идеи" определили своих кандидатов на парламентских и региональных выборах.

Букеле, победивший на выборах 3 февраля 2019 года, вступил в должность президента 1 июня того же года. Родившийся в 1981 году политик стал самым молодым главой государства в новейшей истории Сальвадора. В сентябре 2021 года конституционное отделение Верховного суда (ВС) Сальвадора постановило, что президент страны может избираться на второй срок подряд, хотя основной закон страны это запрещает.

В 2021 году в Сальвадоре был принят предложенный правительством Букеле закон, объявляющий биткойн официальным платежным средством - наряду с долларом США. В марте 2022 года по инициативе президента в стране был введен режим чрезвычайного положения для усиления борьбы с преступностью, который, несмотря на протесты правозащитников, продолжает действовать до сих пор. Усилия властей привели к тому, что в 2022 году число убийств сократилось более чем вдвое, до 495 случаев, при этом 65% из них были совершены до введения режима ЧП.