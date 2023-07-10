Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Снопков посетит Китай 11 июля

11 июля состоится пятое заседание межправкомиссии Белоруссии и КНР

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков совершит визит в Китай 11 июля. Об этом в понедельник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Первый заместитель премьер-министра Белоруссии, председатель межправительственной комиссии с белорусской стороны Николай Снопков посетит Китай 11 июля", - сказала Мао Нин. Во вторник состоится пятое заседание межправкомиссии Белоруссии и КНР.

По словам официального представителя МИД КНР, визит состоится по приглашению члена Политбюро ЦК КПК, вице-премьера Госсовета, сопредседателя Китайско-Белорусской межправкомиссии по сотрудничеству Лю Гочжуна.