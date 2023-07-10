В Сеуле назвали ложными вызвавшие протесты данные о подкупе Японией экспертов МАГАТЭ

По данным Yonhap, некоторые активисты выступали с утверждением, что МАГАТЭ якобы получила взятку от Токио в размере €1 млн

СЕУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Утверждения о том, что японская сторона якобы передала Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) в качестве взятки €1 млн, не соответствуют действительности. Об этом в понедельник заявил заместитель главы управления координации государственной политики Республики Корея Пак Ку Ён, комментируя акции протеста в Сеуле.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Сеул с 7 по 9 июля, чтобы обсудить с властями Республики Корея результаты проверки агентством безопасности японского плана по сбору воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Как указывает агентство Yonhap, во время визита были организованы акции протеста, некоторые активисты выступали с утверждением, что МАГАТЭ якобы получила взятку от Японии в размере €1 млн.

"Было подтверждено, что это фейк", - приводит Рёнхап слова Пак Ку Ёна. Он указал, что в Токио уже опровергали подобные сообщения, добавив, что СМИ не следует распространять подобную непроверенную информацию. По его словам, выступать с подобными утверждениями неприемлемо.

7 июля глава управления координации государственной политики Республики Корея Пан Мун Гю огласил результаты южнокорейского исследования влияния сброса воды на экологию. Специалисты пришли к выводу, что план соответствует международным стандартам. Согласно их докладу, влияние сброса воды на Южную Корею будет незначительным.

В понедельник агентство Yonhap также сообщило, что группа из 10 оппозиционных депутатов отправилась в Японию, чтобы принять там участие в совместной акции протеста против решения Токио.

Реакция Пхеньяна

9 июля Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало заявление директора департамента внешних связей министерства охраны земель и окружающей среды КНДР. По его словам, позиция МАГАТЭ по отношению к планам Японии несправедлива и противоречит международному праву. Он также раскритиковал Южную Корею и США за поддержку решения Токио.

Помимо этого, он задался вопросом, почему МАГАТЭ одобрило план. "Неудивительно, что сообщалось о том, что Япония предложила 1 млн евро сотрудникам МАГАТЭ, вовлеченным в исследование планируемого сброса воды, и что японское правительство получило проект доклада заранее и внесло в него правки. Неслучайно, что такие скандалы появляются один за другим", - полагает директор департамента министерства народной республики.