Также президент Белоруссии отметил, что важно довести до граждан правила безопасного пользования ресурсами интернета

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Власти Белоруссии планируют в 2025 году завершить работы по обеспечению доступа жителей сельской местности к широкополосному интернету, хотя он и является небезопасной "помойкой". Об этом в ходе посещения предприятия "Могилевлифтмаш" заявил президент страны Александр Лукашенко.

"План у нас есть в 2025 году эту тему закрыть. Мы должны решить эту проблему. Мы от мира не отстаем. В основном мы сделаем эту работу", - приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко указал на необходимость доведения до белорусов правил безопасного пользования ресурсами интернета. "Великое это дело, но и помойка хорошая", - отметил президент.

В начале июня Лукашенко подписал указ о внесении изменений в директиву президента Белоруссии о дебюрократизации госаппарата и повышении качества жизни населения. Документ, в частности, предполагает до конца 2025 года обеспечить доступ жителей сельской местности к широкополосному интернету и увеличить охват мобильной связью.