Правые европейские партии в ЕС обвиняют в препятствовании зеленому переходу

Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что если правые возьмут верх, "при помощи национализма нельзя решить проблемы климатических изменений и засухи"

РИМ, 10 июля. /ТАСС/. Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс считает, что тяготение Европейской народной партии (ЕНП) к правому флангу после прихода к власти правых партий в Италии и Финляндии угрожает зеленому переходу.

Как он заявил в опубликованном в понедельник в газета La Repubblica интервью, "известно, что радикальные правые были против, но с 2020 года в ЕНП говорили, что они по существу согласны". "Но сейчас они отказываются от обсуждения, хотя нам необходимо прийти к компромиссу. И он был достигнут в последние три года, но в какой-то момент все сорвалось, может быть, после выборов в Финляндии и, главным образом, в Италии, где в правоцентристские альянсы входят правые партии. ЕНП считает, что для будущего Европы нужно объединиться с правыми, <...> но правые не в состоянии построить Европу", - сказал Тиммерманс. "На следующих европейских выборах все партии обязаны представить свою позицию по вопросу европейской интеграции и окружающей среды", - продолжил он. По его мнению, если правые возьмут верх, "при помощи национализма нельзя решить проблемы климатических изменений и засухи".

Коллега Тиммерманса по фракции Европарламента Прогрессивному альянсу социалистов и демократов Тиемо Вёлькен (Tiemo W lken) в интервью интнернет-изданию Euroactiv (издание на итальянском) пояснил, что ЕНП саботирует работу над законопроектом по зеленому переходу, чтобы получить поддержку предпринимателей, представителей агросектора и правоохранителей. Тактика ЕНП, которую Вёлькен называет непостижимой, похоже, уже приносит свои плоды, поскольку недавние опросы общественного мнения показывают, что консервативные и правые партии могут одержать убедительную победу на следующих выборах в Европарламент. И он полагает, что "сдвиг вправо еще больше усложнит защиту климата". "Многие [парламентские] позиции будут снова подвергнуты сомнению", - считает он.

Нынешнее итальянское правительство, опирающееся на альянс партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия", неоднократно подчеркивало, что страна не в состоянии выполнить намеченные Еврокомиссией сроки по отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года, а также возражает против ограничения сроков по экологической трансформации жилого фонда. Как отмечает премьер-министр Италии Джорджа Мелони, зеленый переход не должен осуществляться в ущерб индустриальной системе страны. Итальянские промышленники также выступили против предложенных мер по отказу от переработки упаковочных материалов в пользу многоразового использования, поскольку в Италии сформировалась индустрия по переработке с оборотом в миллиарды евро.