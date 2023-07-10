Глава Контртеррористического управления ООН посетит Казахстан 12-14 июля

Визит Владимира Воронкова приурочили к участию в Центральноазиатском форуме по безопасности и сотрудничеству

АСТАНА, 10 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков посетит Казахстан 12-14 июля. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

"12-14 июля 2023 года Казахстан посетят заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков и исполнительный директор исполнительного директората Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН Наталья Герман. Их визит приурочен к участию в Центральноазиатском форуме по безопасности и сотрудничеству", - сказал он.

Воронков и Герман встретятся с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. "Стороны обсудят программную поддержку Контртеррористического управления ООН государствам Центральной Азии по вопросам борьбы с терроризмом, предотвращения и противодействия насильственному экстремизму", - пояснил Смадияров.

Центральноазиатский форум по безопасности и сотрудничеству на тему "Азия в меняющимся мире: повестка для будущего" пройдет 12-14 июля. Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Казахстана на площадке форума соберет известных интеллектуалов из 25 стран мира. "Мероприятие продемонстрирует новые форматы диалога и взаимодействия видных мыслителей и политологов из ведущих научно-исследовательских центров мира. Соорганизатором форума также выступит Министерство иностранных дел Республики Казахстан", - добавил Смадияров.