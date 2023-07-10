В МИД Ирана назвали политически мотивированной информацию о возможном обмене Цурков

Пресс-секретарь ведомства Насер Канани Чафи заявил, что это "бесполезные спекуляции, распространяемые в СМИ"

ТАСС, 10 июля. Пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани Чафи раскритиковал слухи о связи Ирана с похищением Елизаветы Цурков в Ираке и ее возможном обмене на задержанного иранца при участии РФ. Заявление представителя внешнеполитического ведомства исламской республики распространил в понедельник официальный Telegram-канал МИД.

"Мы не придаем значения заявлениям источников внутри сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) и его властей <...> и не собираемся на них реагировать", - заявил Канани Чафи на пресс-конференции.

Он также назвал информацию об обмене Цурков на гражданина Ирана, задержанного израильскими спецслужбами, при участии России "бесполезными спекуляциями, распространяемыми в СМИ".

В ночь на 9 июля саудовская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники сообщила, что похищение Цурков, имеющей гражданство Израиля и России, могло быть организовано для оказания давления на израильские власти с целью освобождения гражданина Ирана Юсефа Шахбази, задержанного израильской разведслужбой "Моссад" в ходе операции на территории исламской республики. При этом издание отмечает, что судьба Цурков до сих пор остается неясной.

5 июля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что Цурков, пропавшая без вести несколько месяцев назад, удерживается проиранской группировкой "Катаиб Хезболлах" в Ираке. В ведомстве добавили, что она въехала в республику по российскому паспорту в научных целях. По информации израильского радио Kan, Цурков является экспертом по Сирии, а также деятельности террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Ее научная работа была посвящена сравнению движения сторонников иракского шиитского имама Муктады ас-Садра (садристов) и ливанских формирований.

Власти Ирака, передал телеканал Al Hadath, объявили 7 июля о начале расследования дела о похищении Цурков. В Багдаде подчеркнули, что оно связано с национальной безопасностью.