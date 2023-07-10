В Афганистане заявили о запрете на продажу оставленного в стране оружия США

Бывший американский президент Дональд Трамп при этом заявлял, что "Талибан" продает оставленные в Афганистане вооружения, в том числе вертолеты Apache, России и Китаю

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вооружения американского производства, оставленные США в Афганистане, хранятся на складах, их продажа запрещена. Об этом заявил в понедельник представитель захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter.

"Заявления ряда лиц в США о том, что Исламский эмират Афганистан (используемое талибами название государства - прим. ТАСС) продал оружие и амуницию, оставленные американскими войсками <…>, не соответствуют действительности <...>. Реальность такова, что с момента изгнания иностранных войск и установления Исламского эмирата все оружие, техника и транспортные средства хранятся на складах и в резервах страны, никому не разрешается перемещать их или продавать <...>", - отметил Муджахид.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа того же года радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

В начале марта бывший президент США Дональд Трамп, выступая на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США в пригороде Вашингтона, заявил, что "Талибан" продает оставленные в Афганистане вооружения американского производства, в том числе вертолеты Apache, России и Китаю.