Президент США прибыл в Литву на саммит НАТО

Джо Байдена встретил президент республики Гитанас Науседа

ВИЛЬНЮС, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден прибыл в понедельник в Литву на саммит Североатлантического альянса.

Борт Air Force One - "Боинг" американского лидера - приземлился в Вильнюсском международном аэропорту, где Байдена встретил президент Литвы Гитанас Науседа. На вторник намечены их двусторонние переговоры.

Около 15 минут президентский борт, к которому подвезли трап, стоял с открытыми дверями, после чего появился Байден в темных очках. У трапа его встретил Науседа, который представил Байдену членов делегации.

Затем Байден прошел к группе находившихся неподалеку сотрудников посольства США и членов их семей. С ними он общался на протяжении 15-20 минут. Затем кортеж отправился из аэропорта в город.

Это второй визит американского президента в Литву. Первый состоялся в 2002 году, когда балтийскую республику посетил 43-й президент США Джордж Буш - младший. Он встретился с народом на Ратушной площади и в такой же публичной речи, с которой намерен 12 июля выступить Байден, заявил: "Кто станет врагом Литвы, тот будет врагом Америки". Этот афоризм президента выбит на памятной доске, установленной на фасаде ратуши.

Публика со специальной площадки в Вильнюсском международном аэропорту, находящейся за огороженной территорией, могла наблюдать за посадкой Air Force One. Площадка для любителей смотреть на приземление и взлет воздушных судов оборудована вблизи охранной зоны три года назад. Она постоянно находится под контролем видеокамер. Кроме самих самолетов, разглядеть с нее еще что-то невозможно.

На время саммита в Вильнюсском международном аэропорту будут отменены более 100 регулярных авиарейсов. В радиусе 30 км от столицы запрещаются любые не связанные с саммитом полеты. С 7 по 13 июля над территорией Литвы запрещены полеты малых воздушных судов, беспилотных аппаратов и воздушных шаров.