В одной из правящих партий Италии сочли шантажом слова Эрдогана о евроинтеграции Турции

Евродепутаты Анна Чинция Бонфриско и Сузанна Чеккарди назвали серьезным и неприемлемым заявление турецкого лидера

РИМ, 10 июля. /ТАСС/. Европарламентарии от итальянской партии "Лига", которая входит в правящую коалицию, считают шантажом увязывание вопроса одобрения Анкарой заявки Стокгольма в НАТО с евроинтеграцией Турции. Соответствующее мнение выразили евродепутаты Анна Чинция Бонфриско и Сузанна Чеккарди.

"Слова [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана серьезны и неприемлемы. Увязывание вопроса о членстве Швеции в НАТО со вступлением Турции в Евросоюз не только совершенно неуместно, <...> но и представляет собой также шантаж, который мы не можем терпеть", - цитирует их заявление агентство ANSA. Там также отмечается, что "Лига" всегда выступала против присоединения Турции к ЕС и будет продолжать делать это".

Ранее в понедельник Эрдоган увязал перспективу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО со снятием препятствий перед Турцией на пути в Евросоюз. Эрдоган отметил, что "почти все страны НАТО являются членами Евросоюза".

28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений мадридского меморандума о борьбе с терроризмом.