Белый дом выступил против частей законопроекта о расходах на оборону, в том числе по ДСНВ

В ведомстве планируют работать с Конгрессом для устранения своих обеспокоенностей

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Администрация США не поддерживает несколько положений законопроекта о военных расходах в 2024 финансовом году, в том числе касающихся российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), противоракетной обороны (ПРО) и разработки новой ядерной крылатой ракеты морского базирования. Об этом сообщило в понедельник Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома.

"[Американская] администрация настроена на работу с Конгрессом [США] для устранения своих обеспокоенностей, ряд которых изложен ниже", - отмечается в письменном заявлении, которое распространило АБУ.

Как подчеркивается в документе, исполнительная ветвь власти США, в частности, "выступает решительно против" той части законопроекта, которая предусматривает запрет на использование ассигнований по линии Пентагона для того, "чтобы предоставлять Российской Федерации уведомления, требуемые новым ДСНВ". Новым ДСНВ в США принято именовать заключенный в 2010 году Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который в России также называют СНВ-3.

Кроме того, Белый дом подтвердил, что "выступает решительно против" политики расширения системы ПРО США таким образом, чтобы она была предназначена для перехвата межконтинентальных баллистических ракет России и Китая. Осуществление таких замыслов "подорвало бы стратегическое сдерживание США с КНР и Россией <...>", отмечает американское правительство.

По его свидетельству, оно также не поддерживает стремление законодательной ветви власти США заложить в военный бюджет следующего года средства на продолжение разработки ядерной крылатой ракеты морского базирования и предназначенной для нее боеголовки. В принятой в октябре 2022 года новой редакции Стратегии национальной обороны США провозглашается аннулирование программы создания этой ракеты.

Законопроект, который прокомментировал Белый дом, еще не принят Конгрессом. Он пока находится на рассмотрении в Палате представителей. Затем его еще предстоит утверждать Сенату. В случае разночтений законопроект будет дорабатываться в согласительной комиссии. Только после этого он поступит на подпись президенту США Джо Байдену.