Жена Джулиана Ассанжа сообщила об ухудшении его здоровья

Стелла Морис-Ассанж отметила, что такое происходит, "если находишься в заключении"

ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Здоровье находящегося в лондонской тюрьме Белмарш более четырех лет Джулиана Ассанжа ухудшается. Об этом сообщила журналистам в Женеве жена основателя организации WikiLeaks Стелла Морис-Ассанж.

"Его здоровье неуклонно ухудшается, - сказала она на пресс-конференции в Швейцарском клубе прессы. - Это происходит, если находишься в заключении, особенно если это продолжается долго".

Морис-Ассанж напомнила, что в течение семи лет до помещения под стражу в 2019 году Джулиан Ассанж "находился в заточении в квартире площадью в 110 кв. м" в посольстве Эквадора в Лондоне, а сейчас он содержится в тюрьме Белмарш с повышенными мерами безопасности. В октябре прошлого года ее муж перенес "небольшой инсульт", и сейчас он "на лекарствах". "Безусловно, его физическое здоровье ухудшается, и я крайне обеспокоена тем, что что-то может случиться", - отметила Морис-Ассанж.

Она расценивает судебное преследование мужа как "грубое попрание норм, существующих на протяжении 70 лет". По ее словам, в сложившейся ситуации "освобождение Джулиана, действительно, необходимо для того, чтобы заново утвердить и восстановить статус этих норм". "Нельзя просто так помещать журналистов и издателей в тюрьму, нельзя приговаривать их к 175 годам заключения под фиктивным предлогом нарушения закона о шпионаже", - констатировала жена основателя WikiLeaks. "Мы взаимодействуем с официальными лицами ООН в деле Джулиана. Призываю продолжать заниматься этим вопросом и выступать с заявлениями [по этому делу], потому что необходимо продемонстрировать еще большую поддержку Джулиана и требовать его освобождения", - резюмировала Морис-Ассанж.

Джулиан Ассанж был взят под стражу и помещен в тюрьму Белмарш после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в Лондоне в апреле 2019 года. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимает все новые попытки этого не допустить. Ранее жена Ассанжа сообщила, что ее муж воспользуется последней возможностью заблокировать свою экстрадицию в США через британский суд.

52-летнему Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В ноябре ведущие западные издания, включая газеты The New York Times, The Guardian, The Times, Le Monde и El Pa s, призвали правительство Соединенных Штатов снять с Ассанжа обвинения.