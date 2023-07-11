Telegraph: в Великобритании удивились слишком фамильярному обращению Байдена с Карлом III

По информации газеты, президент США во время рукопожатия пять секунд держал короля за локоть левой рукой, а потом еще дважды ненадолго положил руку ему на плечо

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден вызвал удивление у британцев, выбрав излишне фамильярную манеру держаться во время встречи с Его Величеством Карлом III в Лондоне. Как пишет в понедельник газета The Daily Telegraph, Байден мог отступить от строгого протокола обращения с монархом, когда во время рукопожатия он пять секунд держал короля за локоть левой рукой, а потом еще дважды ненадолго положил руку ему на плечо.

Издание отмечает, что взгляд короля выражал удивление, когда Байден решил использовать обе руки для подчеркнуто дружеского приветствия. "Британцы, привыкшие к строгому королевскому протоколу, недоуменно поднимали брови, однако те, кто уже давно наблюдают за американским президентом, настаивали, что такие проявления тактильности - просто часть его стиля", - пишет The Daily Telegraph.

Эксперт по невербальной коммуникации Джуди Джеймс заявила газете The Sun, что такое обхождение со стороны американского лидера не должно считаться оскорбительным, но было явно необычным. Протокол предписывает не прикасаться к монарху до тех пор, пока он первым не прикоснется к гостю, а также не идти впереди него. Однако, как пояснила Джеймс, "в наши дни, а также когда речь идет о президенте США, это будет знаком вежливости, но не будет обязательным".

The Daily Mail также обращает внимание на неловкую ситуацию, произошедшую, когда король вел Байдена через двор Виндзорского замка вдоль шеренги валлийских гвардейцев в алых мундирах и высоких шапках из медвежьего меха. Байден остановился возле одного из них, салютовавшего королю саблей, и завязал короткую беседу, чего, похоже, не ожидал король. Карл III жестом показал Байдену, что им следует продолжать путь, но американский лидер снова повернулся к гвардейцу, чтобы еще что-то ему сказать, чем вынудил короля улыбнуться и повторить жест.

Примечательно, что в 2019 году во время государственного визита в Великобританию предшественника Байдена Дональда Трампа также возникла двусмысленная с точки зрения протокола ситуация. Судя по фотографиям, опубликованным телеканалом Sky News, Трамп тогда мог тронуть за плечо Елизавету II, когда та стояла к нему спиной.

Визит в мини-формате

Если госвизит Трампа в Соединенное Королевство был трехдневным, то Байден находился в стране меньше суток, хотя за последние 12 месяцев он посетил Великобританию уже в третий раз. Во время чаепития в Виндзорском замке главы двух государств обсуждали вопросы защиты окружающей среды, которым нынешний монарх много десятилетий уделял повышенное внимание, еще будучи наследником престола. Встреча президента США с Карлом III была первой после состоявшейся в мае коронации британского монарха. Саму церемонию Байден пропустил, отправив вместо себя супругу Джилл.

Президент США 10 июля также провел в Лондоне переговоры с премьер-министром страны Риши Сунаком, однако в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит он находился всего 42 минуты. Вечером Карл III покинул Соединенное Королевство, отправившись в Вильнюс, где 11-12 июля он будет принимать участие в саммите НАТО.