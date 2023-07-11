СМИ: спецслужбы Тайваня опасаются покушений на кандидатов на пост главы администрации

По информации телеканала FTV, Бюро национальной безопасности острова также уделит внимание противодействию убийцам-одиночкам

ГОНКОНГ, 11 июля. /ТАСС/. Секретная служба Тайваня усилит охрану кандидатов на пост главы администрации острова от покушений в преддверии выборов. Как сообщил в понедельник тайваньский телеканал FTV, приоритетное внимание будет уделено защите от беспилотников.

Бюро национальной безопасности создаст специальное подразделение из 220 человек, которое будет обеспечивать защиту политиков. По меньшей мере 80% из них уже должны будут иметь соответствующий опыт.

Официально новое подразделение будет создано в ноябре, однако спецслужбы планируют провести специальные учения в августе. Сотрудники будут оснащены "глушилками" для постановки помех и прерывания сигнала между беспилотниками и операторами, а также так называемыми локаторами выстрела - специальными устройствами, которые подают сигнал о стрельбе из огнестрельного оружия и вычисляют приблизительное местоположение нападавшего.

Как отмечает телеканал, Бюро национальной безопасности Тайваня также уделит особое внимание противодействию убийцам-одиночкам, чтобы предотвратить трагедии, подобные прошлогоднему убийству экс-премьера Японии Синдзо Абэ в городе Нара во время предвыборной кампании.

С 2016 года пост главы администрации Тайваня занимает Цай Инвэнь. Она была переизбрана на второй, последний четырехлетний срок в 2020 году. После прихода к власти она отказалась признавать принцип "одного Китая" и свернула многолетний курс Гоминьдана на постепенное сближение с материковым Китаем: в результате этого отношения между Пекином и Тайбэем начали быстро ухудшаться.

Выборы нового главы администрации Тайваня пройдут в январе 2024 года. Фаворитом гонки называют заместителя главы администрации Тайваня, кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ - по данным июньских опросов общественного мнения его поддержали 36,5% респондентов. Второе место занимает председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (29,1% опрошенных). У кандидата выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи показатель поддержки в июне снизился на 7,2 процентного пункта, до 20,4%.