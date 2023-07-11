Премьер Японии анонсировал план сотрудничества с НАТО на саммите в Вильнюсе

По информации газеты Yomiuri, взаимодействие предполагает развитие в сфере защиты киберпространства и космических спутников, правил использования технологий искусственного интеллекта для вооружений

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Япония и Организация Североатлантического договора (НАТО) на предстоящем в Вильнюсе саммите альянса представят план двустороннего сотрудничества. Об этом заявил во вторник журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида.

"Пользуясь случаем, мы хотели бы подтвердить наше партнерство со странами-единомышленниками для поддержания свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона, что стало итогом саммита Группы семи в Хиросиме. На саммите НАТО мы хотели бы также представить документ о сотрудничестве между НАТО и Японией, чтобы поднять уровень нашего взаимодействия на новую высоту", - сказал он перед вылетом в Литву.

Премьер Японии также отметил, что рассчитывает провести ряд двусторонних встреч в Литве, в том числе с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщала газета Yomiuri, план сотрудничества между Японией и НАТО предполагает развитие взаимодействия в сфере защиты киберпространства и космических спутников. Кроме того, стороны намерены совместно разрабатывать правила использования технологий искусственного интеллекта для вооружений.

В последнее время Япония активно расширяет сотрудничество с Североатлантическим альянсом. В 2022 году премьер Фумио Кисида стал первым главой японского правительства, принявшим участие в саммите НАТО. После этого МИД Японии принял решение сделать независимым представительство при НАТО, отделив его от своего посольства в Брюсселе и повысив тем самым статус миссии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также подтвердил, что альянс намерен открыть офис в Токио. Открытие офиса НАТО в Японии потребует единогласного одобрения со стороны всех членов альянса.

Саммит НАТО в Вильнюсе намечен на 11-12 июля. В нем также примут участие главы государств и правительств Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии.