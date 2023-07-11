CNN сообщил о помощи ФБР для СБУ в удалении пророссийских аккаунтов в соцсетях

По данным телеканала, в своих запросах к корпорации Meta и Alphabet, владеющей Google и YouTube, ведомство было очень неизбирательно и в некоторых случаях требовало закрыть учетные записи, где публиковались антироссийские заявления

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. ФБР тесно сотрудничало со Службой безопасности Украины (СБУ) для блокировки пророссийских учетных записей в социальных сетях, сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на доклад юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.

По его сведениям, доклад подготовили в рамках расследования о цензурировании американским правительством социальных сетей. В документе, отмечает телеканал, также указывается, что в своих запросах к корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) и Alphabet, владеющей Google и YouTube, ведомство было очень неизбирательно и в некоторых случаях требовало закрыть учетные записи, где публиковались антироссийские заявления.

Отмечается, что на этой неделе директор ФБР Кристофер Рей прибудет в Конгресс на слушания по расследованию.

Ранее в июле федеральный суд в штате Луизиана запретил администрации президента США Джо Байдена взаимодействовать с руководством социальных сетей по вопросу удаления размещаемых в них публикаций. По решению суда американским ведомствам, в том числе Министерству здравоохранения и социальных служб и ФБР, запрещается вступать в контакт с представителями соцсетей для того, чтобы "предупредить, побудить, оказать давление или подтолкнуть их тем или иным образом к удалению, устранению, подавлению или сокращению публикаций, содержащих высказывания, защищенные правом на свободу слова". Соответствующий иск в отношении американской администрации в прошлом году подали сенатор от Миссури, бывший генеральный прокурор этого штата Эрик Шмитт и генпрокурор штата Луизиана Джефф Ландри (оба - республиканцы). Они утверждали, что правительство США "под предлогом борьбы с дезинформацией" вступило в сговор с руководством крупных социальных сетей для цензуры тем, касающихся дела сына президента США Хантера Байдена, происхождения коронавируса и голосования по почте, что, как указали истцы, нарушает свободу слова.