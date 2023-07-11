Николас Мадуро заявил, что страна должна добиться полной независимости от любых ограничительных мер

КАРАКАС, 11 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг критике санкционную политику Вашингтона и выдачу лицензии Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сроком на один год на экспорт в республику сжиженного природного газа (СПГ).

"Что себе вообразили гринго? Что Венесуэла - это колония гринго, что она нуждается в их лицензиях и разрешениях? Нет, хватит", - заявил президент в понедельник в авторской программе на государственном телеканале Venezolana de Televisión.

Мадуро указал, что Венесуэла не нуждается в разрешении США на импорт СПГ и нефтепродуктов. "Мы должны освободиться от санкций, и Венесуэла должна добиться полной независимости от любых ограничительных мер и от любых попыток превратить ее в колонию", - сказал президент.

США и их союзники приняли против Венесуэлы 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб экономике республики наносят жесткие санкции, введенные в 2019 году против государственной нефтегазовой компании Petr leos de Venezuela, которые включают запрет на экспорт нефти. От американских санкций, наложенных на нефтяную промышленность, Венесуэла потеряла более $232 млрд. $30 млрд, принадлежащих республике, заблокированы в западных банках.