Вьетнамский суд начал рассматривать дело о коррупции при организации вывозных рейсов

В число более чем 50 обвиняемых входят бывшие высокопоставленные чиновники аппарата правительства, министерств иностранных дел, здравоохранения, а также представители бизнеса

ХАНОЙ, 11 июля. /ТАСС/. Народный суд Ханоя приступил во вторник к рассмотрению дела о коррупции при организации репатриационных авиарейсов из-за рубежа для граждан Вьетнама в разгар пандемии COVID-19. В число более чем 50 обвиняемых в получении, даче взяток и злоупотреблениях служебным положением входят бывшие высокопоставленные чиновники аппарата правительства, министерств иностранных дел, здравоохранения, транспорта, общественной безопасности, сотрудники провинциальных администраций, а также представители бизнеса, участвовавшие в подготовке вывозных авиарейсов.

Расследование масштабных нарушений при осуществлении программы репатриационных рейсов вьетнамские правоохранительные органы вели с января 2022 года. По подозрению в причастности к этому делу были арестованы заместитель министра иностранных дел То Ань Зунг, бывший заместитель директора иммиграционного департамента министерства общественной безопасности Чан Ван Зы, заведующий отделом международных отношений аппарата правительства Вьетнама Нгуен Тхань Хай, четыре высокопоставленных сотрудника консульского департамента вьетнамского МИД, включая директора и замдиректора, которые имели непосредственное отношение к выдаче разрешений на осуществление вывозных рейсов.

Как сообщили в министерстве общественной безопасности республики, суммы взяток чиновникам, проходящим по этому делу, достигали "сотен тысяч долларов США".

Согласно официальным данным, в период с февраля 2020 года по конец 2021 года вьетнамские власти организовали более 1 тыс. спецрейсов для доставки домой свыше 240 тыс. местных граждан из 60 стран и территорий.

Судебный процесс продлится около месяца.