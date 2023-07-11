Глава МИД Японии намерен обсудить Украину, КНДР и Мьянму на встречах по линии АСЕАН

Ёсимаса Хаяси отметил, что также на повестке дня - организация специального саммита его страны и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Токио

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси с 12 по 15 июля посетит Джакарту, где примет участие во встречах по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и обсудит вопросы, связанные с Украиной, КНДР и Мьянмой.

"С 12 по 15 июля я буду находиться в Джакарте, где пройдет заседание министров иностранных дел стран АСЕАН, и приму участие в ряде встреч", - сообщил министр 11 июля на пресс-конференции в Токио. "АСЕАН - это давний партнер, которому мы доверяем. [Это] партнер, являющийся краеугольным камнем для реализации [концепции] свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Я рассчитываю обменяться мнениями по региональным и международным темам, включая агрессию России против Украины, ситуацию в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Также планируется обсудить проблемы, связанные с Северной Кореей и Мьянмой", - отметил он.

Кроме того, как сообщил министр, на повестке дня - организация специального саммита Японии и АСЕАН в Токио в декабре. Он будет приурочен к 50-летней годовщине с начала сотрудничества.

Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии основали в 1967 году. Она объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.