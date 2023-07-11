Азербайджан приостановил проезд через контрольный пункт "Лачин" из-за случаев контрабанды

В Госпогранслужбе республики сообщили о случаях провоза автомобилями Международного комитета Красного Креста незадекларированных на таможне мобильных телефонов и запчастей к ним, сигарет и бензина

БАКУ, 11 июля. /ТАСС/. Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила во вторник о приостановке пропуска автотранспорта через погранично-пропускной пункт "Лачин" на границе с Арменией из-за выявления фактов контрабанды на автомобилях Международного комитета Красного Креста (МККК), возбуждено уголовное дело.

В сообщении приводятся конкретные случаи обнаружения с 1 по 5 июля контрабандного провоза автомобилями МККК незадекларированных на таможне мобильных телефонов и запчастей к ним, сигарет и бензина. По данным ГПС, все случаи зафиксированы оперативной съемкой на месте.

"Несмотря на то, что по официальным каналам МККК было сделано предупреждение об этом, противозаконные деяния повторились, а необходимые шаги по их пресечению не были предприняты. <…> В связи с вышеотмеченными фактами возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, и до окончания необходимых следственных мероприятий проезд через пункт "Лачин" государственной границы приостановлен", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что использование принадлежащих Международному комитету Красного Креста транспортных средств, осуществляющих медицинскую эвакуацию, в целях контрабанды "является не только грубым нарушением законов Азербайджана, но и злоупотреблением доверием страны к МККК, являющемуся гуманитарной организацией".