В Сеуле заявили, что слова КНДР о "вторжении" американских ВВС "не заслуживают внимания"

Официальный представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун предположила, что Пхеньян "готовит предлог для провокаций"

СЕУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Заявления сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон о "вторжении" американских ВВС в воздушное пространство над исключительной экономической зоной народной республики "не заслуживают внимания", Пхеньян готовит предлог для провокаций или преследует внутриполитические цели. Об этом во вторник заявил официальный представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун.

"В исключительной экономической зоне есть свобода судоходства и полетов. Выражение "вторжение" в отношении пролета над этой зоной не используется", - привело слова Ли Сон Чжуна агентство Yonhap. Он также добавил, что заявления сестры лидера КНДР, которые публикуются два дня подряд, "не заслуживают внимания".

"Они пытаются что-то утверждать, используя это в качестве предлога, возможно, у них есть внутренняя цель. Можно предположить, что они готовят предлог для провокаций", - добавил Ли Сон Чжун.

Кроме того, слова Ким Ё Чжон прокомментировали в южнокорейском министерстве объединения. По оценке его сотрудника, КНДР впервые использовала в публичном заявлении полное официальное название своего южного соседа - Республика Корея, передает Yonhap​​​​​​​. Название страны в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи, было взято в кавычки.

10 июля Ким Ё Чжон сообщила, что американский разведывательный самолет нарушил воздушное пространство над исключительной экономической зоной КНДР. В тот же день официальный представитель оборонного ведомства КНДР намекнул, что Пхеньян может сбить американскую разведывательную авиацию при нарушении воздушного пространства. Во вторник она повторила, что нарушение воздушного пространства КНДР со стороны ВВС США будет опасно для американской стороны.