СМИ: в Молдавии артистам за выступления на митинге власти заплатили не весь гонорар

Издание NewsMaker сообщило, что это стало поводом для скандала: гражданский активист Ион Андронаке потребовал отставки министра культуры Серджиу Продана

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Некоторым артистам Молдавии заплатили неполный гонорар за выступление 21 мая на митинге сторонников евроинтеграции, организованном президентом Молдавии Майей Санду. Как сообщило во вторник молдавское издание NewsMaker, это стало поводом для скандала: гражданский активист Ион Андронаке потребовал отставки министра культуры Серджиу Продана.

"За такое издевательское отношение к артистам Серджиу Продан должен уйти в отставку. Я понимаю, что опять не хватает денег на достойную оплату труда артистов, но хотя бы на публичных мероприятиях, на которые тратится более 5 млн леев (около $300 тыс. - прим. ТАСС), не надо над ними издеваться", - цитирует издание Андронаке.

Ранее СМИ опубликовали документ, подписанный министром, где говорилось, что за свои выступления артисты получили гонорары от 5 до 100 тыс. леев (от $300 до $5,8 тыс.). По мнению гражданских активистов, многотысячные гонорары получили артисты и творческие коллективы близкие к правящей Партии действия и солидарности. В то же время, хор Национального телевидения Молдавии получил всего 5 тыс. леев ($300), а молдавский композитор Евгений Дога - 12 500 леев (около $700). NewsMaker сообщил, что запросил прояснить, по каким критериям определялись гонорары артистам. пресс-секретаря министерства культуры Любу Лупашко, которая пообещала ответить на вопрос "в ближайшее время".

Президент Молдавии созвала 21 мая митинг сторонников евроинтеграции, который должен был продемонстрировать западным партнерам стремление граждан страны интегрироваться в Евросоюз перед саммитом Европейского политического сообщества. С приветственными речами на митинге выступили Санду и председатель Европарламента Роберта Метсола, после чего состоялся концерт. Представители оппозиционных партий раскритиковали власти, заявив, что будут бойкотировать митинг. Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал его "партийной тусовкой за государственный счет", а запрещенная по запросу правительства Конституционным судом оппозиционная партия "Шор" организовала в этот день протесты своих сторонников в трех крупнейших городах с требованием провести референдум о внешнем курсе страны и ее нейтралитете.