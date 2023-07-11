Додон заявил, что оппозиция представит отчет о провальном правлении президентской партии

Экс-президент республики подчеркнул, что ни одно из предвыборных обещаний действующего руководства страны не было выполнено

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов Молдавии представит в ближайшее время отчет о провальном правлении президента республики Майи Санду и ее Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом заявил во вторник бывший глава государства, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон.

"Сегодня - ровно два года, как в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы, по результатам которых к власти в стране пришла ПДС. Думаю, что подавляющее большинство молдаван, голосовавших тогда за эту партию, по прошествии двух лет согласятся с тем, что это - самое слабое руководство Молдовы за всю ее историю. Ни одно из предвыборных обещаний не было выполнено, о чем мы расскажем в детальном отчете, который представим в ближайшее время вместе с коллегами из Партии коммунистов", - сказал Додон. Он призвал избирателей "не повторять в будущем таких ошибок".

"ПДС вместе с Майей Санду устанавливают в стране диктатуру. Такой катастрофы, как в последние два года их правления, в Молдове еще не было", - добавил экс-президент.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, где протестующие требуют отставки Санду, правительства и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. В прошлом году уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, тарифы на газ выросли в 7 раз, а электроэнергия подорожала в 3 раза. Власти критикуют за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, увеличение военных расходов.

Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране были запрещены шесть телеканалов, которые предоставляли слово оппозиции, арестованы десятки активистов. Уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор", которая в июне по запросу правительства была запрещена Конституционным судом.