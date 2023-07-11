В Швеции "левые" и "зеленые" подвергли критике процесс вступления в НАТО

Председатель шведской Партии охраны окружающей среды Мэрта Стеневи считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приобрел "необоснованное влияние" на внутреннюю политику королевства

СТОКГОЛЬМ, 11 июля. /ТАСС/. Председатель шведской Партии охраны окружающей среды Мэрта Стеневи подвергла критике то, как проходит процесс подачи заявки Швеции в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приобрел "необоснованное влияние" на внутреннюю политику королевства, написала политик в Twitter, комментируя то, что Турция сняла вето на прием ее страны в альянс.

"Процесс, связанный с заявкой Швеции на членство в НАТО, с самого первого дня был досадно неправильным, что дало Эрдогану и Турции чрезмерное влияние на внутреннюю политику Швеции, - отметила Стеневи. - Однако я с грустью отмечаю, что Швеция больше не является голосом свободы и демократии, а стала молчаливым партнером авторитарного режима. Что на самом деле означает новое соглашение, еще предстоит увидеть, а также то, как теперь будет действовать Венгрия". По словам лидера "зеленых", процесс ратификации шведской заявки стал "ситуацией с заложниками, в которой Турции было позволено удерживать Швецию".

Лидер Левой партии Нуши Дадгостар полагает, что королевству вообще не надо было вступать в альянс. "Левая партия считает, что Швеции не следовало вступать в НАТО, но мы всегда уважали тот факт, что большинство партий в риксдаге выступают за членство в НАТО. Процесс вступления в члены [альянса] мог бы быть организован лучше, в то же время он показывает, насколько плохо работает НАТО", - написала она в Twitter.

В понедельник Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после переговоров турецкого президента с премьером королевства Ульфом Кристерссоном, генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Швеция при этом обещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции.

28 июня 2022 года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время турецкие законодатели не приняли протокол о вступлении Швеции в альянс, потребовав от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом. Парламент Венгрии также еще не проголосовал за вступление Швеции в НАТО.