Суд отказал в пересчете голосов на выборах в Гватемале

По результатам, полученным после обработки 98,82% протоколов с избирательных участков, во второй тур президентских выборов должны выйти бывшая первая леди Сандра Торрес и депутат Бернардо Аревало

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июля. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Гватемалы в понедельник отклонил прошение о пересчете голосов на президентских и парламентских выборах, объявление официальных итогов которых откладывается уже более двух недель. Об этом сообщила газета Prensa Libre.

Представители четырех партий просили провести полный пересчет голосов. Однако ВС заключил, что Высший избирательный суд (ВИС) Гватемалы уже провел достаточную проверку, сверив протоколы с избирательных участков. Теперь инстанция, выполняющая функции центральной избирательной комиссии, сможет официально объявить результаты выборов.

Согласно результатам, полученным после обработки 98,82% протоколов с избирательных участков, во второй тур выборов президента Гватемалы должны выйти бывшая первая леди Сандра Торрес и депутат Бернардо Аревало. Торрес, выдвигающаяся от центристской партии "Национальный союз надежды", была одной из трех фаворитов предвыборной гонки, в то время как Аревало, представляющий левоцентристское движение "Семя", в опросах занимал восьмое место.

После оглашения результатов предварительного подсчета голосов девять кандидатов, представляющих правые партии, подали иск с требованием проверки сообщений о нарушениях в ходе голосования. Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу и обязал ВИС отложить официальное оглашение итогов выборов.

Второй тур выборов должен пройти 20 августа.