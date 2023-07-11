11 июля, 07:54

Американский "самолет Судного дня" прилетел из США в Вильнюс перед саммитом НАТО

AP Photo/ Chip Somodevilla
E-4B Nightwatch
© AP Photo/ Chip Somodevilla

Воздушно судно приземлилось вслед за президентом США Джо Байденом

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Американский лайнер E-4B Nightwatch, на борту которого размещен командный пункт высшего руководства страны на случай повреждения наземных систем управления во время ядерной атаки, прилетел вслед за президентом США Джо Байденом в Вильнюс. Об этом сообщается на авиамониторинговом ресурсе Flightradar24.

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По информации портала, самолет вылетел с авиабазы Эндрюс (штат Мэриленд) днем в понедельник и приземлился в столице Литвы, где проходит саммит НАТО, во вторник рано утром.

Воздушное судно Boeing E-4 Nightwatch может находиться в полете до недели при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. С помощью этого лайнера командование США может осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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