Байден пообещал Науседе оказывать Литве необходимую помощь

Американский президент заявил, что "проследит за тем, чтобы Литва получала всю необходимую помощь"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой на полях саммита НАТО пообещал предоставить стране необходимую помощь и заявил о своей поддержке. Об этом во вторник сообщил пресс-пул Белого дома.

"Соединенные Штаты сегодня здесь, чтобы подтвердить нашу приверженность НАТО, а также Вильнюсу. <...> Я обещаю быть с вами и не отступать", - приводит пресс-пул высказывания Байдена.

По словам журналистов, президент США заявил, что "проследит за тем, чтобы Литва получала всю необходимую помощь".

"Как вы, вероятно, слышали, я убежденный сторонник трансатлантического альянса. Как я уже говорил, мы воспринимаем, НАТО воспринимает, все мы воспринимаем пятую статью договора буквально", - добавил американский лидер.

Байден имел в виду пятую статью Североатлантического договора - основополагающего договора НАТО, в которой нападение на одно из государств, подписавших документ, рассматривается как агрессия против всех стран-участниц.

Затрагивая вопрос вступления Швеции в НАТО, президент США выразил уверенность, что стороны "смогут этого добиться", а на вопросы о Турции и ее позиции по этому вопросу не ответил.