Глава Генштаба ВС Ирана пригрозил Ираку возобновить обстрелы его территории

Мохаммад Багери заявил, что Багдад не выполняет взятые на себя обязательства в отношении "террористических группировок"

ТАСС, 11 июля. Иран возобновит обстрелы иракской территории, если Багдад не выполнит взятые на себя обязательства в отношении "террористических группировок", дислоцирующихся в северных районах. С таким заявлением выступил начальник Генштаба иранских вооруженных сил Мохаммад Багери.

"Ситуация на границе сейчас намного лучше, чем раньше, однако, к сожалению, некоторые соседние страны не выполняют свои обязательства по охране приграничных районов, - приводит его слова агентство Tasnim. - На севере Ирака действуют вооруженные сепаратистские группировки, которые создают угрозу безопасности на наших границах. [В прошлом году] сухопутные войска Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) провели эффективные операции для обеспечения безопасности страны с применением ракет и беспилотников. Однако когда иракское правительство взяло на себя обязательства разоружить эти группы и предотвратить их дальнейшую деятельность, мы приостановили наши действия".

"Мы подождем до наступления месяца шахривар (соответствует 23 августа - 22 сентября по григорианскому календарю - прим. ТАСС), но если к этому времени упомянутые группировки не будут разоружены, мы повторим военную операцию против них", - предупредил Багери.

24 сентября прошлого года сухопутные силы КСИР начали наносить удары по северным районам Иракского Курдистана. По версии иранской стороны, артиллерийскому обстрелу подверглись курдские "террористические формирования, причастные к организации погромов и беспорядков на северо-западе Ирана". 25 ноября власти Ирака приступили к укреплению зоны, прилегающей к соседнему государству, которое подержало это решение. Тогда представитель иранского МИД заявил, что иракское правительство несет ответственность за обеспечение безопасности общих границ и должно выполнять свои юридические обязательства.