В США считают, что условия для диалога с РФ по контролю над вооружениями должны созреть

Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой по этому вопросу

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. США готовы к диалогу с Россией по контролю над вооружениями, но считают, что условия для него еще должны созреть. С таким заявлением выступила во вторник на брифинге для журналистов, отвечая на вопросы ТАСС, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"Несмотря на все вышесказанное, важно, я считаю, что с американской стороны был подан сигнал о готовности вести обсуждения с Россией. Конечно, ситуация должна созреть для того, чтобы это произошло. Однако думаю, что было важно сделать это заявление", - отметила она, комментируя перспективы двустороннего диалога по контролю над вооружениями и стратегической стабильности в свете недавней программной речи помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.