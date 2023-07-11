На северо-востоке Афганистана в результате атаки повстанческой группировки погиб талиб

Еще два человека получили ранения

ТАСС, 11 июля. По меньшей мере один из сторонников захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) погиб, еще двое ранены в результате атаки повстанческой группировки "Фронт национального сопротивления" (ФНС) в афганской провинции Каписа на северо-востоке страны. Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на заявление ФНС.

По их данным, повстанцы совершили нападение на блокпост талибов в ночь на понедельник. В результате вылазки сил сопротивления по меньшей мере один талиб убит, двое других получили ранения. Информации о потерях в рядах сторонников ФНС издание не привело.

Представители "Талибана" нападение сил сопротивления пока не комментировали.

6 июля представители ФНС заявили, что полевой командир, служивший в разведке "Талибана", был убит, еще один талиб был ранен в результате столкновений в провинции Кундуз на севере страны.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов силы организовали в северо-восточном регионе движение сопротивления. На данный момент в Афганистане действуют два крупнейших отряда сопротивления: "Фронт национального сопротивления" (базируется на севере и северо-востоке страны) и "Фронт освобождения Афганистана" (как правило, действует в южных районах, однако в последнее время сторонники ФОА начали совершать вылазки и на севере страны).