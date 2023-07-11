Постпред Сирии указал на отсутствие интересов сирийцев в проекте резолюции СБ ООН

Бассам Саббаг считает, что длительность резолюции должна составлять шесть месяцев

ООН, 11 июля. /ТАСС/. Проект резолюции в Совете Безопасности ООН о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии на девять месяцев не отражал чаяния сирийцев. Об этом заявил во вторник постпред республики при всемирной организации Бассам Саббаг, выступая на заседании Совбеза.

"Длительность резолюции должна составлять шесть месяцев, это позволит проводить достаточную оценку и последующую деятельность, - сказал дипломат. - С сожалением отмечаем, что документ [Швейцарии и Бразилии] не отразил чаяния сирийцев и не убедил нас в том, что документ мог бы быть добросовестно реализован".

Во вторник Россия применила право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы заблокировать западный вариант резолюции по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии. Затем Совет Безопасности не поддержал российский проект резолюции по этому же вопросу, предусматривавший продолжение действия механизма на полгода.