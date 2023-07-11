США вернулись в ЮНЕСКО

Соединенные Штаты стали 194-м государством - членом организации

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Процедура возвращения США в состав ЮНЕСКО завершена, Соединенные Штаты стали 194-м государством - членом организации. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой ЮНЕСКО.

"Процедура возвращения США в ЮНЕСКО завершена: Соединенные Штаты вновь официально стали государством - членом нашей организации", - заявила гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле, слова которой приводятся в сообщении. Таким образом, как считает Азуле, "ЮНЕСКО вновь движется в сторону универсальности".

В пресс-службе организации отметили, что 9 июля Азуле провела телефонный разговор с американской стороной, в ходе которого ей сообщили о том, что в Вашингтоне подписан документ о принятии устава ЮНЕСКО.

30 июня участники внеочередной сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО одобрили резолюцию о возвращении США в состав организации на предложенных Вашингтоном условиях постепенного погашения долга.

Постоянный представитель РФ в ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов после завершения сессии заявил ТАСС, что принятие резолюции о возвращении США в ЮНЕСКО на правах полноправного члена без полного погашения долга создает опасный прецедент для организации. Глава российского постпредства с сожалением отметил, что решение было принято без консенсуса всех стран - участниц сессии, что не соответствует духу организации. При этом резолюция предлагает восстановление права голоса и пассивного избирательного права американской делегации "в обмен на ничем не подкрепленные обещания предпринять шаги по вопросу о задолженности".

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 3 июля, что неконсенсусная резолюция о возвращении США в состав организации лишь закрепит идеологический диктат коллективного Запада в ней. Дипломат также обратила внимание, что процедура восстановления членства США была проведена в нарушение устава организации и в обход действующих правил процедуры Генконференции.

В 2011 году Вашингтон прекратил финансирование ЮНЕСКО, выразив несогласие с ее решением предоставить полноправное членство Палестине, не являющейся государством - членом ООН. 12 октября 2017-го администрация президента Дональда Трампа направила в штаб-квартиру ЮНЕСКО официальное уведомление о выходе, обвинив организацию в "антиизраильской предвзятости" и заявив о необходимости ее глобального реформирования. Членство было прекращено 31 декабря 2018 года.