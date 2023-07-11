ЦИК Молдавии отклонил предложение оппозиции провести референдум о внешнем курсе страны

Причиной назвали нарушение правил оформления документа

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии отклонила во вторник предложение оппозиционных партий о формировании инициативной группы по проведению республиканского референдума о внешнем курсе страны.

"Заявка о создании инициативной группы для проведения республиканского референдума о внешнем курсе Молдавии отклонена в связи с нарушением правил оформления документа", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Среди причин такого решения названо в комиссии указали на "недостаточное количество подписей", а также положение закона, что "республиканский референдум не может быть проведен в случае установления чрезвычайного положения, осады или войны. В настоящее время в стране действует режим ЧП".

Заседание ЦИК проходило на фоне протеста, который у его здания провели сотни сторонников запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор". Протестующие требовали от комиссии определить дату референдума, скандировали лозунги с призывом к отставке президента республики Майи Санду и правительства. Кордоны полиции оттеснили манифестантов от проезжей части, но в их действия не вмешивались, передает корреспондент ТАСС.

В начале июня в трех молдавских городах - Бельцах, Оргееве и Комрате - были организованы митинги оппозиционных партий, представителей общественности, на которых было принято решение начать сбор подписей для проведения референдума о статусе нейтралитета и внешнеполитическом курсе страны. На прошлой неделе эти подписи были переданы в ЦИК.

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата на вступление в сообщество. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить несколько условий, которые касаются гармонизации законодательства и соответствия стандартам. Санду считает, что складывающиеся условия позволят республике вступить в Евросоюз к 2030 году.