11 июля, 16:07
Кризис в Сирии

США ожидают заседания ГА ООН в связи с вето РФ на резолюцию по Сирии

Россия использовала право вето при голосовании по проекту резолюции, представленному Швейцарией и Бразилией. Совбез ООН после не принял проект российской резолюции о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии

ООН, 11 июля. /ТАСС/. США ожидают проведения заседания Генеральной Ассамблеи ООН в связи с блокировкой Россией резолюции Совета Безопасности о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии на 9 месяцев. Об этом заявила во вторник журналистам постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

"Теперь России придется объяснить [использование права] вето. Они должны будут объяснить вето в Генеральной Ассамблее", - отметила постпред США.

Ранее во вторник Россия использовала право вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции, представленному Швейцарией и Бразилией. Он подразумевал продление работы единственного пункта пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции.

Позднее Совет Безопасности ООН также не принял проект российской резолюции о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии на 6 месяцев. Против выступили Великобритания, США и Франция, остальные делегации воздержались. Механизм трансграничной помощи действовал с 2014 года. 

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СШАСирияРоссияКризис в Сирии
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