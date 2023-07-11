Парламент Сербии отправил в отставку главу Минэкономики за антироссийские призывы

За отставку министра проголосовали 149 из 194 присутствующих депутатов

БЕЛГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Министр экономики Сербии Раде Баста, активно призывавший присоединиться к санкциям против РФ, отправлен в отставку по результатам голосования парламентариев. Об этом во вторник сообщает агентство Tanjug.

По информации издания, за отставку министра проголосовали 149 депутатов из 194 присутствующих, 45 воздержались. Отмечается, что до назначения нового министра исполнять обязанности будет вице-премьер, министр финансов Сербии Синиша Мали.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич направила на рассмотрение парламента предложение об увольнении Басты. Глава правительства приняла такое решение после получения запроса от председателя Социалистической партии (22 места в парламенте) Ивицы Дачича и лидера партии "Единая Сербия" (8 мест в парламенте) Драгана Марковича Палмы.

Как сообщала газета "Вечерне новости", партия "Единая Сербия" требовала от премьера Брнабич отправить в отставку главу Минэкономики за антироссийские заявления. 10 апреля руководство партии единогласно проголосовало за отстранение министра от должности заместителя председателя партии.

13 марта Баста выразил мнение о необходимости присоединения Сербии к санкционной политике, направленной против России, и призвал всех министров высказаться на этот счет, так как Белград дорого расплачивается за отказ от санкций. Премьер-министр Брнабич подчеркнула, что отказ от присоединения к ограничениям обусловлен национальными интересами страны и международным правом. Президент Александар Вучич рекомендовал министру "заниматься экономикой", а не санкциями против Москвы.

После начала специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.