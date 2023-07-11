СПЧ ООН отложил до 12 июля голосование по резолюции, осуждающей осквернение Корана

Решение приняли из-за нехватки времени на заседании

ЖЕНЕВА, 11 июля. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) отложил до утра 12 июля голосование по резолюции, осуждающей акты осквернения Корана. Такое решение было принято из-за нехватки времени на вечернем заседании во вторник.

Это заседание должно было завершиться, согласно регламенту, в 19:30 по местному времени (20:30 мск). За 15 минут до истечения отведенного времени председатель сессии, видя, что выступить по мотивам предстоящего голосования попросили делегации нескольких стран, сказал: "В 19:30 перевод [выступлений на официальные языки ООН] заканчивается, поэтому сегодня мы не можем продолжить. Мы продолжим завтра в 10 утра. Начнем с разъяснения мотивов голосования, а затем перейдем к голосованию".

Во вторник на сессии СПЧ срочные дебаты по актам осквернения Корана, инициированные Пакистаном от имени Организации исламского сотрудничества, продолжались более трех часов. Взявшие слово в конце дня делегации Бельгии (от имени всех стран Евросоюза), США и Великобритании заявили, что проголосуют против внесенного Пакистаном и Государством Палестина проекта резолюции, осуждающей религиозную ненависть и осквернение Корана, поскольку, по их мнению, в этом документе недостаточно внимания уделено гарантиям свободы выражения мнения.

В предложенном Пакистаном и Палестиной проекте резолюции Совету предложено осудить пропаганду религиозной ненависти, включая акты осквернения Корана, призвать страны привлечь виновных к ответственности. К верховному комиссару ООН по правам человека в документе обращена просьба представить на следующей, 54-й, сессии СПЧ устный доклад о "движущих силах, коренных причинах и воздействии на права человека религиозной ненависти", а на 55-й сессии организовать "интерактивную групповую дискуссию экспертов" о коренных причинах осквернения священных книг.

Выступивший на заседании во вторник постоянный представитель РФ при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Москва осуждает нетерпимость и подстрекательство к ненависти и вражде на основе религии в Европе и других местах и призывает западные страны бороться с нарушением у себя прав верующих. Он назвал "позорным" санкционированное властями Швеции сожжение Корана. Неприемлемо оправдание подобных акций ссылками на свободу выражения мнений, констатировал глава российской дипмиссии.

28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен с разрешения полиции прошла акция сожжения Корана. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. В тот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников.